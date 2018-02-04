北橫櫻花勇士自行車完騎認證2/17至3/18登場

復興區北橫公路沿線櫻花盛開，，市府邀請單車愛好者參加櫻花勇士完騎認證活動，行銷北橫觀光。（記者李容萍攝）

2018-02-04 23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區北橫公路沿線種植數千株的櫻花，每年1至3月是櫻花盛開的季節，市府觀光旅遊局推廣泰雅原鄉復興區的永續綠色旅遊，及運動觀光政策，由風景區管理處承辦「北橫櫻花勇士完騎認證」從2月17日至3月18日共12天的假日展開，活動全程約43公里，歡迎民眾前往北橫旅遊賞櫻花同時挑戰成為櫻花勇士。

風景區管理處長葉宗賦表示，今年櫻花勇士認證於活動日為2月17、18、19、20、24、25及3月3、4、10、11、17、18日的上午8時到下午5時，欲參加者可於大溪區頭寮經國紀念館受理報名，繳交35元保險費領取認證手冊出發，集滿起站頭寮經國紀念館、角板山行館園區遊客中心站及終站拉拉山遊客中心的集章站紀念章，即可領取勇士證書；今年加碼巴陵派出所集章站，另可獲北橫櫻花季推廣品1份。

今年勇士認證已邁入第5年，為鼓勵更多自行車好友能來挑戰櫻花勇士，中華民國單車安全協會校長謝正寬提供自行車1輛，提供給凡連續5年取得櫻花勇士證書的騎士抽獎。

風管處另與中華民國單車安全協會及車隊合作於3月3、4、10及11日辦理「專家領騎活動」，由單車好手帶領民眾一同挑戰，活動當日提供保母車、飲水補給等服務。