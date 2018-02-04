花蓮又連二震 最大規模5.1 花蓮太魯閣5級震度

花蓮今晚9點12分發生5.1地震。（圖擷自中央氣象局）

2018-02-04 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今（4）日晚間9點12分發布地震報告，花蓮縣近海發生芮氏規模5.1地震，地震深度15.1公里，在稍後的9:33又發生一次規模4.0地震，深度僅5.1公里，震央在花蓮縣政府北方 23.4 公里 （位於花蓮縣秀林鄉）。兩次地震較大震度為：花蓮縣太魯閣5級、花蓮縣花蓮市4級、宜蘭縣南澳4級。

9點12分地震的各地最大震度為：花蓮縣地區 5級、宜蘭縣地區 3級、南投縣地區 2級、臺中市地區 2級、嘉義縣地區 2級、雲林縣地區 2級、桃園市地區 1級、新竹縣地區 1級、新北市地區 1級、苗栗縣地區 1級、臺北市地區 1級、彰化縣地區 1級、臺東縣地區 1級、嘉義市地區 1級、臺南市地區 1級。

9點33分地震的各地最大震度為：花蓮縣地區 4級、宜蘭縣地區 4級、臺中市地區 2級、南投縣地區 1級、新竹縣地區 1級。

另宜蘭縣南澳鄉在今日晚間8點36分也發生小區域地震，震央位置位於宜蘭縣政府南偏西方38.1公里處。氣象局指出此次地震為小區域有感地震，地震深度為23.2公里，芮氏規模3.4，各地為：宜蘭縣南澳3級、花蓮縣太魯閣2級。

9:33又發生一次規模4.0地震，深度僅5.1公里。（圖擷自中央氣象局）