鄭文燦：桃園農業小而強 農民預算不打折

鄭文燦頒獎表揚大溪區蔬菜產銷班第十班得到全國十大績優產銷班。（記者李容萍攝）

2018-02-04 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天出席「桃園市各界慶祝農民節大會」，共頒獎表揚拿下全國有機米、好米組全國冠軍的稻米達人，東方美人茶拿下全國賽特等、頭等獎茶農，以及經營傑出農會農金獎等農會團體及產銷班等共23項、171人，他強調市府積極支持農會、照顧農民、發展農業及建設農村，要讓桃園農業發展更加耀眼。

鄭文燦表示，桃園農業小而強，去年更是豐收的一年，在稻米、茶葉、農會經營等各農業領域獲得許多全國獎項。像是台灣稻米達人冠軍賽去年有300多組參賽，桃園農友呂理文得到好米組冠軍、呂理陽得到有機米組冠軍，市府將頒給兩人各200萬元獎勵，以及輔導農會100萬元行銷獎勵。

在茶葉方面，桃園投入茶園更新補助、茶葉機械設備創新，龜山區茶農林雨暘得到全國第7屆東方美人茶評鑑比賽特等獎，獲獎勵金50萬元；龍潭區農友廖俊融、廖文金及尚好茗茶得到頭等獎。

在蔬菜方面，市府結合國中小營養午餐及在地食材供應的模範，學校推動「天天安心食材」計畫，3天有機蔬菜、1天吉園圃蔬菜、1天非基因改造食材，5天都採買桃園在地產品；桃園有機農業、有機蔬菜耕作面積不斷成長，蔬菜產銷班具有競爭力，吸引許多青農投入，大溪區蔬菜產銷班第10班並獲全國十大績優產銷班。

同時，桃園陸續推動10個休閒農業區，100家休閒農場，超過50個農村再造社區為目標，讓青農計畫、有機農業計畫扎根外，市府接著將推動平地茶園計畫、雜糧轉作計畫，並配合水利會改制，讓非灌區水利工程做得更好。鄭文燦表示，對於第一線農民的預算，市府絕對不打折扣。

鄭文燦出席「桃園市各界慶祝農民節大會」，頒獎表揚傑出農民。（記者李容萍攝）

鄭文燦與接受表揚者分梯合照，他強調第一線農民預算不打折扣。（記者李容萍攝）

鄭文燦頒獎表揚龜山區茶農林雨暘在全國東方美人茶評鑑比賽得到特等獎。（記者李容萍攝）

鄭文燦頒獎表揚呂理文在台灣稻米達人冠軍賽得到好米組冠軍。（記者李容萍攝）