熱情抗寒流 高雄市集團結婚50對新人浪漫成親

2018-02-04 21:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市民政局主辦今年首場市民集團結婚今於中央公園噴水廣場浪漫舉行，50對新人不畏寒流，不少新娘身穿白紗禮服露肩裸背，市長陳菊也一身喜氣紅衣親自證婚，祝福新人們甜蜜幸福，場面熱鬧滾滾。

24歲的陸軍砲指部軍官侯鴻達與25歲中山大學研究生唐海緣因大學國標舞社團交流認識，交往迄今3年，由於軍人比較一板一眼，有時唐海緣覺得侯鴻達貼心叮嚀變成碎唸，甚至以為在「訓話」。

侯鴻達說，他喜歡唐海緣的單純、可愛、活潑，2人剛好個性互補，讓他學到積極進取、認真負責，他則堅持不懈、樂觀處事，陪伴她看見人生美好，決定牽手一輩子。

IBM退休經理Roy Hirst與特教老師孫蕙玲透過網路認識，從語言互相切磋，到意外墜入情網，決定攜手共度一生，Roy Hirst在典禮上帶來口琴表演，與老婆一搭一唱，贏得熱烈掌聲。

50對新人在市長陳菊、民政局長張乃千及新人親友團見證與祝福中，許下今生相守承諾、互相扶持，陳菊致詞時表示，50對新人中有8對來自外縣市，歡迎到高雄安心起家，她勉勵新人無論貧困富有，都要忠貞不渝愛護對方，齊心協力創造幸福生活。

陳菊表示，今年增加生育津貼，托兒、托育措施也會努力做到更好，讓高雄成為最愛生小孩的城市，她期勉新人至少要生三個；民政局今年贈送電鍋、吹風機與烤箱等賀禮，讓新人們覺得很實用。