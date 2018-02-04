尾牙超嗨清涼艷照外洩惹風波 金酒公司道歉

金酒公司日前舉辦尾牙，表演者寒冬送暖，「貼心」熱舞，讓現場升溫不少。（圖由陳姓網友提供）

2018-02-04 21:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金酒公司今天針對尾牙餐會公開致歉！強調針對宴席中員工與表演藝人「過火的互動」，及造成社會上覺得「不是非常妥當」的行為，董事長張鳴仁、金酒產業工會理事長陳尚智連袂向鄉親表達歉意、說聲「對不起」。

有人質疑當時縣長陳福海人也在現場，為何不制止？張鳴仁說明，是因為陳福海正起身向員工敬酒，敬完165桌要1個多小時，當時「確實沒有注意到現場的狀況」。

金酒公司產業工會日前承辦的感恩惜福餐會年終尾牙，雖然低溫下全場賓客幾乎都穿著厚重的外套，表演者卻搏命演出，身上只著清涼三點式，穿梭熱舞還大膽跨坐在金酒員工大腿，時而豪氣將賓客攬入胸前「洗頭」、「洗臉」，現場香汗四濺，體感溫度爆表。

事後現場歡樂照片外流，雖然表演者三點未露，仍像「艷照門」事件般在地方流傳開來；坊間評價不一，有人認為是金酒內部活動，也有不少人批評金酒公司身為金門最大公營事業，卻妄顧社會責任，不僅不尊重在場女性員工，也有物化女性之嫌，重傷金酒多年建立的形象。

負責承辦尾牙的金酒公司產業工會理事長陳尚智說，員工反映，去年請來的藝人雖在台上載歌載舞，仍覺得遠遠看去冷冰冰，希望能多和台下互動；因此今年請經紀公司安排活潑、能下台揮揮手、拍拍照的藝人，結果引發員工熱情過度，藝人也跟著員工high了起來。

陳尚智說，針對此次事件，造成社會覺得不是非常妥當的行為，說聲「對不起」，下次不會再犯這樣的錯誤。

張鳴仁說，舉辦活動的地點是金酒公司倉庫，屬私人場所；對於員工辛苦一年想放鬆一下，從台灣舉辦尾牙或是私人場所的角度來說無可厚非，但以金酒身為金門最大公營事業，在現場出現過火的互動，願公開向鄉親說聲「對不起」。

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