波錠基金會送年菜、禮券 溫暖弱勢戶的心

朝陽科大與波錠社會福利基金會今天舉行寒冬送暖，朝陽科大校長鄭道明（右2）、基金會執行長楊環如（右3）、市府社會局副局長陳坤皇（右4）等人一起致贈年菜、禮券關心弱勢民眾。（記者陳建志攝）

2018-02-04 16:10

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，長期關心霧峰弱勢族群的波錠社會福利公益慈善事業基金會，今天結合朝陽科大舉辦「從心出發，溫暖心頭」關懷送暖活動，提供獨居長輩、單親、中低收入等弱勢家庭，干貝燉雞、佛跳牆及櫻花蝦米糕等3道年菜，以及1千元超市禮券，讓弱勢家庭在過年時也能感受到社會的溫暖。

朝陽科大和波錠社會福利基金會今天舉辦寒冬送暖活動，致贈年菜和1千元超市禮券給霧峰區43戶弱勢家庭，包括朝陽科大校長鄭道明、基金會執行長楊環如、市府社會局副局長陳坤皇、社會救助科長吳文楦、朝陽科大社工系孫彰良老師等人都到場。

波錠社會福利基金會執行長楊環如表示，基金會長期關心霧峰地區獨居、單親、身障、隔代教養等弱勢族群，除平時給予關心，協助居家清潔打掃，端午、中秋和過年3節也會致贈粽子、月餅等應景禮品，因農曆春節將至，特別準備年菜和超市禮券，希望大家也能享受過年氣氛。

一位58歲的王先生，今天到場領取年菜、禮券，他說原本和84歲的老母親同住，但5、6年前中風後行動不便根本沒收入，母子兩人生活困苦，很感謝基金會的關心，尤其禮券可以自己採買家中需要的物品，是很貼心的作法。