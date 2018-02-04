憂弱勢戶受凍 小兒麻痺藥師冒雨送物資

羅重盛親切的對長輩們噓寒問暖。（記者鄭名翔攝）

2018-02-04 15:49

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕連日低溫大雨，苗栗縣南庄鄉內許多弱勢戶只能蓋著單薄的棉被，窩在炭火烤爐旁取暖，過著又凍又餓的日子。在地行善多年的小兒麻痺藥師羅重盛，不忍弱勢的鄉親難捱寒冬，雖然自身行動不便，但依然帶著棉被、米、生活用品等物資，冒著冷風細雨挨家挨戶的發送，讓受助戶也倍感溫馨。

60歲的羅重盛雖自幼因小兒麻痺不良於行，但從年輕時就致力行善造福家鄉，除了連續35年推動義診，並持續22年修補道路坑洞。而日前羅重盛舉辦第35年的義診，並募集物資要分送給170戶鄉內弱勢家庭，然而卻有15戶弱勢民眾因年邁或生病受傷，無法前往領取，羅重盛連夜動身，帶著兒子媳婦將物資分送到這15戶家中。

訪視的過程中，看到年逾九旬阿婆躺在床上，僅裹著單薄發硬的被單，羅重盛不禁紅了眼眶，不捨的搓揉阿婆冰冷雙手，哽咽頻說：「這樣怎麼夠暖啊。」立刻讓兒子幫阿婆換上新的厚毛毯。

另也有下肢重傷的長者，住在土造陋屋中，只能瑟縮在床上，羅重盛也冒雨前去探訪，並送上棉被、米、生活用品等物資，盼能助他安心過年。

羅重盛表示，因為在南庄當藥師，過去就常聽聞鄉內許多可憐弱勢戶，於是在行有餘力之時默默行善，強調自己不為名也不為利，但近年來也吸引越來越多人投入物資，一同行善，讓寒冬送暖可以照顧到更多的人。

羅重盛兒子羅偉祐也說，從兒時有印象起就記得爸爸一直鋪路、義診，數十年來不間斷，現在自己成家立業，也跟著爸爸腳步，一同協辦各種活動、發放物資，希望將這份善念一代接著一代傳承下去。

羅重盛兒子羅偉祐冒雨將生活物資送到鄉內弱勢戶內。（記者鄭名翔攝）

羅重盛兒子羅偉祐冒雨將生活物資送到鄉內弱勢戶內。（記者鄭名翔攝）

羅重盛為阿婆蓋上全新的保暖厚棉被。（記者鄭名翔攝）