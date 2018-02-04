他6年沒跟家人圍爐 今難得吃了一頓尾牙

「寒士吃飽30」愛心尾牙活動，今在彰化縣體育館舉行，席開75桌，讓寒士們提前感受過年氛圍。（記者張聰秋攝）

2018-02-04 15:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕由人安、創世、華山基金會策略聯盟和彰化縣政府社會處共同舉辦的「寒士吃飽30」愛心尾牙活動，今在彰化縣體育館舉行，席開75桌，宴請750人，街友、社會邊緣戶一同享用一頓團圓飯、領取紅包（關懷慰問金）和依必朗公司捐贈的沐浴用品與熱心人士捐贈棉被，提前感受年節氛圍。

55歲阿章原本在機械工廠擔任作業員15年，因胰臟發炎住院1個月，出院後身體不好，公司辭退他，就醫花光積蓄付不出房租，頓時成為無業遊民，夜宿溪湖公園、超市、廟宇長達半年之久，經轉介人安基金會彰化平安站輔導，暫時收容於站內。

阿章已經6年沒有跟家人過年團圓，從小就是養子，養父過世後家人間感情也淡了，少與家人聯繫，長期流浪在外，今天難得能與大家一起圍爐吃飯，他說，「心很溫暖！」

縣長魏明谷到場為寒士們加油打氣，並感謝民間慈善團體和基金會長期關懷弱勢，他並鼓勵處在低潮的寒士們，學著重新站起來，重新走入職場，永遠都不要放棄。

快過年了，為了不讓寒士們挨餓受凍，縣府社會處在春節期間加強關懷街友，分別在彰化市彰化平安站、員林公園、田中火車站等地發放熱食。

「寒士吃飽30」 活動今年邁入第28屆，活動起緣於1987年除夕，從發送30個便當給飢寒交迫的街友開始，1991年在台北萬華舊火車站前騎樓舉辦第1屆，席開10桌宴請100位街友，2012年起擴大邀請清寒單親媽媽、獨居長輩、社會邊緣人參加，活動名稱從「街友尾牙」更名為「寒士吃飽30尾牙」。