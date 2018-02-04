試辦合法外勞假日農工 雲林農業缺工露曙光

雲林縣慶祝農民節表揚模範農民。（記者廖淑玲攝）

2018-02-04 15:25

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林縣將率先試辦合法外勞假日農工，今天雲林縣慶祝農民節，表揚模範農民，雲林縣長李進勇宣布雲林農業缺工露曙光，更有機會開放新住民家屬以探親名義來台協助農務，紓解農務人力不足困境。

105年度雲林縣創下777億全國第一農產值，今天雲林縣政府在古坑綠色隧道舉辦農民節慶祝活動，李進勇、中華民國農會總幹事張永成、擔任雲林縣農會理事的雲林縣議員陳瑞雄、雲林縣議員蔡東富、林岳璋、賴明源等人都到場祝賀得獎的優秀農民，並感謝所有農民努力，締造雲林的農業成果。

面對極端氣候及農業人力問題，李進勇指出，縣府積極與縣內農業系統合作，並持續向中央爭取農民權益，中央除將擴充雲林「農業耕新團」的補助，同意由雲林率先試辦合法外勞假日農工，縣府後續將與農會合作提出試辦計畫，更有機會開放新住民家屬以探親名義來台協助農務。

李進勇強調，希望借助多種管道紓解縣內農業的人力困境，另為照顧農民，縣府已停收農業水井每口2700元行政規費，未來也會持續配合中央推動大糧倉計畫，協助農民增加收益。

今天活動還表揚雲林縣十大菁英農民、106年全國十大績優農業產銷班等共24個獎項、171人，還有斗六、古坑、莿桐、二崙、北港及台西等6鄉鎮市農會高齡者創新學習班學員精彩表演，表演者年齡都在65歲以上，最年長者是92歲的莿桐鄉曾馬葡萄，展現雲林農村的生命力，會場還有各鄉鎮市優質農特產品展售及促銷，熱鬧滾滾。

雲林縣十大菁英農民獲表揚者，有土庫農會高宗懋、虎尾農會陳炎榮、二崙農會廖偉順、古坑農會吳如瀅、大埤農會蘇石川、崙背農會李祐政、四湖農會吳宗哲、林內農會張嘉仁、台西農會吳松志、斗六農會鄭彥甫等10人。

虎尾農會推荐花農陳炎榮（右）獲雲林縣十大菁英農民表揚。（記者廖淑玲攝）

農特產展出雲林縣優質農產品。（記者廖淑玲攝）