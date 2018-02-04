寒流冷到週三 氣象局：10日又有冷氣團報到

入冬最強寒流發威，中央氣象局預報員李孟軒預估，這波寒流預計要冷到週三（7日）清晨，明後兩天中部以北最低溫將下探7度，空曠地區不排除更低。（記者簡榮豐攝）

2018-02-04 15:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入冬最強寒流發威，中央氣象局今持續針對全台發布低溫特報，不少高山如合歡山、太平山、拉拉山都迎來瑞雪，大屯山則是降下冰霰。中央氣象局預報員李孟軒預估，這波寒流預計要冷到週三（7日）清晨，明後兩天中部以北最低溫將下探7度，空曠地區不排除更低，而今晚明晨大屯山、拉拉山、七星山等北部1000公尺以上高山降雪機率極高，提醒民眾賞雪時也要注意自身安全。

寒潮來襲，今天清晨基隆、新屋、新竹及恆春都創下入冬新低溫。預報員李孟軒指出，明後兩天清晨是最冷時候，預估中部以北最低溫探7度，空曠地區不排除出現6度，南部9度；週三（7日）白天冷空氣才會慢慢減弱，但明顯回溫則要等到週五（9日）。

至於北台灣濕冷的天氣要持續到何時？李孟軒說，週二（6日）北部、東北部會有一波降雨空檔，但週三（7日）之後又會持續陰雨綿綿。

李孟軒說，週五（9日）北部回溫幅度明顯，高溫可回到18、19度，中南部則是明天就開始回溫，不過要注意日夜溫差問題；明天中部氣溫約7度到18度，南部為9度到20度。

李孟軒也指出，據目前觀測，週六（10日）以後還會有另一波冷空氣南下，目前預估強度為冷氣團等級，剛開始南下是濕冷的空氣，再來會逐漸轉乾冷，預估全台都有機會受影響。