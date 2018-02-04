愛心尾牙宴席開170桌 溫暖千餘弱勢的胃與心

寒天及時的愛心尾牙宴，溫暖千餘弱勢族群的胃與心。（記者蘇孟娟攝）

2018-02-04 15:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕社會愛心助寒士等弱勢族群在寒流中品嚐到暖呼呼的尾牙宴。

人安、創世及華山基金會台中寒風中送暖，今天中午席開170桌宴寒士、獨老及單親弱勢家庭，享受辦桌特有的熱鬧宴席，還有義診及義剪幫與會者把關健康與儀容，有街友致力自力更生，擔任保全及掃街工，現身說法強調，曾淪落街頭，再重拾自食其力的感覺更踏實。

3個基金會策盟舉辦的寒士吃飽愛心尾牙宴今天在台中地方法院檢察署大型停車場席開170桌，宴請包括街友、獨居老人、弱勢單親媽媽、創世植物人家庭家屬及部份身心障礙者等千餘人品嚐辦桌圍爐宴外，也送給每人500元小紅包自行應用。

創世台中分院院長陳韋龍說，感謝各界共襄盛舉，捐愛心，讓愛心尾牙宴最後一週募款款項進入，募得約9成餘經費，儘管募款數還差一點，仍讓尾牙宴如期舉行。

今天正好逢霸王級寒流來襲期間，千人尾牙宴現場氣氛暖呼呼，雖然露天辦桌不時吹來寒意，但有慈濟醫院動員牙科、眼科等醫護人員義診，還有義剪幫忙打理儀容，開席時間一到，熱呼呼的菜餚上桌，受邀者開心品嚐辦桌特有的美味，現場氣氛熱絡。

已54歲的劉姓民眾原從事粗工業，上了年紀體力不堪負荷後導致工作斷斷續續，最後更無收入流落街頭，經人安台中平安站輔導，目前從事清潔工作，空閒之餘他更在站內做義工，輔導街友也要設法自力更生，以往的過年，他都是孤家寡人簡單地過，今天能跟這麼多人一起熱鬧吃辦桌圍爐，他說，「感到很溫暖」。

已52歲的蘇姓民眾曾因年少輕狂，生活揮霍，與哥哥敗光家中數千萬房產，最後只能在工地做派遣工，原本收入還算穩定，一次他從鷹架掉落受傷被迫休養，最後「被失業」。

他說，失業頓失收入的他，全身僅剩2千元，撐不到多久就淪落成街友，想到以前放假時常到公園，也結識部份街友，沒想到自己竟也有在公園、路邊找地方睡的一天，看盡人間冷暖，有一天他因疾病路倒被送醫，再轉介到人安台中平安站，經站長洪誠遠的協助，現在找到保全工作，他也現身說法，只有自力更生才能活得有尊嚴，現在每天過得很踏實。

人安台中平安站站長洪誠遠指出，該站目前每天約供餐給100到150名街友，也輔導街友就業，感謝社會愛心協助街友感受到社會的溫暖。