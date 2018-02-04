萬華「刈包吉」街友宴 今年首度移師新北

刈包吉今天受訪表示，因為跟兒子賭氣，因此提高規模舉辦，更首次移師到新北市土城區青和街、國道3號涵洞下廣場舉辦，誓言「我若沒死、明年再辦」。（資料照）

2018-02-04 14:49

〔記者鍾泓良／台北報導〕萬華善心人士「刈包吉」廖榮吉幾乎每年都會為當地街友辦「街友宴」，讓街友也能感受一下過年氣氛。但因為他年事已高、體力不足，去年受訪時已萌生退意，尋求找接班人。但因為兒子要他連今年都不要再辦，父子去年還因此大打出手，鬧上社會新聞。刈包吉今天受訪表示，因為跟兒子賭氣，因此提高規模舉辦，更首次移師到新北市土城區青和街、國道3號涵洞下廣場舉辦，誓言「我若沒死、明年再辦」。

今年78歲的刈包吉32年來舉辦22場街友宴，去年12月受訪時，他提到自己去年才剛開完脊椎手術，年紀與體力都吃緊，因此萌生退意，想要另尋接班人，提出願意提供價值百萬元餐具、爐子、發電機等辦案器材，也將會花2年帶著做，希望可以找有心人士接續設宴。

俗不知，刈包吉的兒子廖輝煌隔天就跳出來，希望外界不要再捐物資，提到父親已經年事已高，每年為了街友宴都無法陪伴家人，「讓我爸爸可以好好休息吧！」並逕自宣布不再舉辦街友宴。為此，刈包吉與兒子大吵一架，甚至揮刀劃傷兒子，兩人鬧上警局。

刈包吉說，今年因為自己跟兒子的爭議風波不斷，導致今年募款不順利，但他為了面子決定辦更大，自掏腰包300萬元籌備街友宴，並決定移師到新北市土城區舉辦，時間為13日到初一（16日）的上午10點到下午3點，共舉辦4天。

刈包吉說，今年街友宴菜色包括，佛跳牆、紅燒牛肉、魚排、紅燒魚、干貝、海鮮、鹹水鴨、烤鴨、麻油雞、四神湯等。另外，也有提供無限量供應的愛心麵，絕對要讓街友有辦法吃飽、過好年。