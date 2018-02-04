你賞雪、我玩水 墾丁避冬海邊踏浪暖呼呼

墾丁氣溫和煦，還有不少踏浪戲水人潮。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-04 14:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區近半年以來負面消息頻傳，但上天賜予的美景及暖和天候，在北部地區下雪之際，墾丁海邊中午還有踏浪戲水人潮，令不少中北部民眾稱羨，也吸引各國遊客湧入，而近期價格還僅要農曆春節的一半左右，形成另類「避冬」商機。

墾丁地區正值農曆年前的旅遊淡季，到訪遊客數量不多，但暖暖冬陽吸引不少民眾到海邊活動，許多中國遊客更是脫鞋捲起褲管踏浪，直說「墾丁天氣真好！」對比媒體畫面上的北部雪景，儼然一個台灣、兩個世界。

台灣昨天受到冷氣團影響，各地氣溫偏低，中部以北低溫只有8度左右，最高溫不到10度，一整天感受都偏冷，恆春半島白天氣溫一直維持在18度上下，加上落山風不強，室內溫度約有24度左右，只需要穿著薄長袖，體感溫度相當舒適。

墾丁福容飯店表示，農曆年前屬於旅遊淡季，目前整體住房率約50%，但售價也僅一半，相當適合避開人潮或寒流度假；日前遭價格風波影響的墾丁凱撒飯店，則透露近期仍保持九成左右的住房率，不少國外遊客看準墾丁溫暖天候到訪，台灣客臨時南下「避冬」的也佔約一成左右，成為農曆年前的另類商機。

墾丁氣溫和煦，還有不少踏浪戲水人潮。（記者蔡宗憲攝）

墾丁氣溫和煦，還有不少踏浪戲水人潮。（記者蔡宗憲攝）

墾丁氣溫和煦，還有不少踏浪戲水人潮。（記者蔡宗憲攝）