天冷心不冷！台鐵桃園站愛心衣架外套送暖

綠黨在台鐵桃園站前站發起愛心衣架活動，讓有需求的民眾挑選適合的外套禦寒。（記者陳昀攝）

2018-02-04 14:37

［記者陳昀／桃園報導］天氣濕又冷，卻不是每個人都有外套穿，綠黨桃園區市議員參選人羅岳峰在台鐵桃園車站前站手扶梯旁發起「愛心衣架」活動，鼓勵大家將用不到的外套捐給有需要的人，不需登記，可直接挑選、免費領取。不過，最近屢次發生衣架被拿光、海報被撕毀等情形，羅岳峰感嘆道，希望大家發揮公德心，別讓愛心變調。

「如果你不需要，就將它留下；如果你需要，就帶走它吧！」羅岳峰指出，他1月23日開始擺放衣架，每天會掛上3、4件外套，也不少人響應，流通數量目前已無法估算，雖然天氣冷，但前往捐衣的熱情不減，不少人帶來家中尺寸不合但依舊完好的外套前往，令人感動。

他說，辦理活動已經過桃市府文化局同意，但衣架還是被收走4次，還有人撕毀海報及同意的公文，希望大家發揮公德心，不要破壞，也希望這些外套能真正幫助到有需要的人。

羅岳峰表示，去年中壢有位宋小姐在台鐵中壢站發起「愛心衣架」，今年天氣逐漸變冷時，他經過宋的同意在桃園發動相同活動，由於台鐵桃園站地下道往返人潮較少，才選在手扶梯旁的空間。

他說，將大家不再利用的資源持續循環使用，對地球的破壞也許就能少一點，也能幫助到需要與付出的人，未來希望擴大到全台。