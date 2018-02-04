寒士尾牙差15桌 他全包了、只因為...

幼年家中環境艱苦的青創家楊佳明（左），從同學東森新聞記者呂國寶（右）臉書中得知寒士尾牙差１５桌無人認捐，豪氣１５桌全包了。（記者俞肇福攝）

2018-02-04 14:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕只有艱苦人，才知艱苦人的苦！

基隆市創世、華山、人安基金會聯合愛心尾牙，今天中午在輔大聖心高中廣場舉行，現場湧入660位獨居老人、單親家庭、寒士在帳篷下吃尾牙；人安基金會基隆站站長周宥泉感謝基隆各界善心人士，讓他們擔心會斷炊不至於發生，還能發給每位出席者500元紅包。

其實一週前，人安基金會還擔心愛心尾牙還差15桌沒人認捐，東森新聞駐地記者呂國寶po在臉書分享，事業有成的青創家楊佳明說，看到寒士尾牙差15桌，他一通電話全部認捐，讓焦急的人安基金會感動歡呼。

楊佳明說，他家中以前做船舶油漆，冬天的基隆多雨寒冷，爸爸媽媽都還要頂著風雨出去賺錢油漆，他深深知道沒錢吃飯的艱苦，看到呂國寶po文，他二話不說，剩下15桌全部由他認捐，讓大家可以在歲末寒冬喝碗雞湯、吃塊雞肉，希望讓大家有過年圍爐的fu。

楊佳明說，自己有能力可以回饋社會，他很開心，尤其是在他的母校聖心高中，看到寒士、獨居老人與弱勢家庭，能夠聚在一起聚餐，看他們吃得溫暖，他也開心；楊佳明說，他是基隆人，他明年會繼續認捐寒士尾牙，讓寒士、獨居老人與單親家庭可以吃得溫暖。

創世基金會、華山基金會、人安基金會聯合愛心尾牙，今天中午在輔大聖心高中廣場搭帳篷舉行，寒士、單親家庭、獨居老人吃得溫暖開心。（記者俞肇福攝）

創世基金會、華山基金會、人安基金會聯合愛心尾牙，今天中午在輔大聖心高中廣場搭帳篷舉行；除了善心人士認捐尾牙與紅包外，就連端菜的也是志工現場幫忙。（記者俞肇福攝）