合歡山賞雪狀況多 花蓮警方協助排除

合歡山遊客中心前積雪達到20公分，也吸引大量遊客前往賞雪造成不少突發狀況，花蓮縣新城警分局派出大量警力協助交管。（記者王錦義翻攝）

2018-02-04 14:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕連續多日低溫，合歡山也降下大雪，合歡山遊客中心前積雪達到20公分，也吸引大量遊客前往賞雪，但許多車輛駕駛不了解雪地狀況，像是雪鍊脫落、二驅車爬不上坡等等突發狀況很多，花蓮縣新城警分局指出，近三日協助遊客受困脫困近百件，呼籲駕駛小心行駛、維持良好車輛狀況後在上路。

合歡山上午持續降下雪，很多遊客這幾天一早天未亮就衝上山排隊等候管制解除進入合歡山區，享受銀白世界美景，甚至有人自備滑板玩起滑雪遊戲，警方說，以上路段要加掛雪鏈才能通行，從管制站前一度回堵約3公里，車輛就算加裝雪鏈還是可能出現打滑情形，甚至發生擦撞事故，加上雪地開車要低速行駛，所以從翠峰開到武嶺最多得花2個多小時才抵達。

而昨天自下午2點多，追雪族趕在下午5時許管制時段前陸續下山，部分路段因路幅狹窄、加上有路面結冰，車速緩慢，自武嶺往昆陽的下坡路段湧現塞車車陣，原本只要20分鐘的路程，因為追雪族出現甚至要1個多小時才能到達。

合歡派出所長張文盛說，除了台14甲線32.5K的「水晶宮」路段是員警熟知的遇雪必冰的路段，這也是合歡在地居民給這段背陽面易結冰柱的路段所取的別名，在今年又出現了一個小型的水晶宮路段，就是在台14甲線37公里處（小風口管理站東端），一座小山頭恰好形成一個背陽面，讓這段短短50公尺的爬坡成為新的機車致命坡，許多機車在此打滑摔車。

新城警分局呼籲，險路勿近，請賞雪的遊客在6日（週二）前盡量勿騎乘機車前往合歡山，經過陡坡、窄路或轉彎處時，一定要減速慢行，並仔細查看路面是否有結冰，盡量行駛在道路中央，切勿貿然通過，若遇上打滑受困之意外時，請立即向合歡派出所04-25991114請求協助，以策安全。

合歡山遊客中心前積雪達到20公分，也吸引大量遊客前往賞雪造成不少突發狀況，花蓮縣新城警分局派出大量警力協助交管。（記者王錦義翻攝）

合歡山遊客中心前積雪達到20公分，也吸引大量遊客前往賞雪造成不少突發狀況，花蓮縣新城警分局協助受困車輛脫困。（記者王錦義翻攝）

合歡山遊客中心前積雪達到20公分，也吸引大量遊客前往賞雪造成不少突發狀況，花蓮縣新城警分局協助受困車輛脫困。（記者王錦義翻攝）