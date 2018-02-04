慈濟屏東圍爐 縣長潘孟安上菜當志工

慈濟屏東冬令圍爐，縣長潘孟安擔任上菜志工（記者葉永騫攝）

2018-02-04 14:34

〔記者葉永騫／長治報導〕慈濟基金會屏東分會今天中午舉行歲末圍爐，席開50桌，縣長潘孟安當起上菜志工，並陪同弱勢家庭一起用餐，用愛陪伴歡喜迎新年。

慈濟基金會每年歲末都在靜思堂舉圍爐活動，志工也將裝滿年節用品及冬令物資的「福慧袋」送給參與的民眾，現場還有義診、義剪、寫春聯等活動，並且展出回收再利用物品，提供民眾珍惜再利用，縣長潘孟安今年特別前來擔任上菜志工，換上廚師服裝端起大盤子上菜，與弱勢家庭一起圍爐，而志工們還組成舞獅隊、國樂團現場表演，相當的熱鬧、喜氣。

潘孟安表示，慈濟的志工相當有紀律及愛心，大家歡喜做、感願受，出錢出力、默默付出，從內心發出的慈愛，為社會、為地球暖化來努力，慈濟可說是社會安定的力量、進步的來源，而長治分會則提供了一個心靈淨化、進修的場所，每次他來都相當的感動，尤其過年前舉辦冬令圍爐，看到很多的志工都是來自於個個不同的行業，有的是縣府員工，也有退休人員，大家愛心付出、珍惜感動，讓人留下深刻的印象，他祝福所有人新年快樂。

法明師父則勸勉大家，多吃素食救地球，少吃肉、少殺生，發好願，多行善，祈願新的一年更美滿、理想、進步。