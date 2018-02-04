南科聯合結婚 24對新人結連理

南科管理局15週年局慶及集團結婚，24對新人共結連理。（記者劉婉君攝）

2018-02-04 14:22

［記者劉婉君／台南報導］超級寒流來襲，科技部南科管理局今天氣氛卻很熱，24對愛侶在柴犬及南科寶寶的引導下，參加聯合結婚共結連理。14年來南科集團結婚已促成364對佳偶，今天結婚的新人中，有7人為台積電南科廠員工。

南科管理局聯合結婚已舉辦14年，今年以「希旺南科‧許諾之地」為主題，現場佈置成幾米繪本風格，並配合狗年，安排6隻柴犬為新人領路，新人中有園區內的保警隊員、也有台積電等園區內的企業員工，證婚人為台南市代理市長李孟諺、台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮，南科管理局長林威呈伉儷為介紹人，台積電18廠廠長劉曉強及廠長夫人李婉如擔任主婚人，和與會賓客一同祝福新人。

婚禮會場外，同時還有南科管理局15週年局慶活動，由實中管樂團、民俗舞蹈、台積電熱舞及台積電陳世雄廠長領軍的channel 6樂團演出，南科管理局長林威呈表示，台積電宣布3奈米、5奈米廠都落腳南科，南科是最完整的產業聚落，期許很快就能達到營業額一兆的目標。

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