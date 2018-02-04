年關近年菜募集不到5成 弘道老人頂寒風盼捐款

弘道的獨居長輩全身包得緊緊，與志工一起為年菜募款。（記者顏宏駿攝）

2018-02-04 14:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕寒流來襲，今天員林街頭卻有一群7、80歲的老人家頂著寒風在街頭募款，令人看得十分不捨。

他們是 受弘道老人福利基金會扶助的獨居長輩和較年輕志工，為了讓老人家過好年、好圍爐，基金會必須募集450萬元，但今年因為景氣差，加上其它社福團體瓜分資源，今距離年關不到半個月，僅募到200餘萬元，如果這一週募不到250萬元，今年年菜圍爐恐怕要開天窗了。

協會志工體認到「任務艱鉅」，今天紛紛走上街頭募款，還有些老人家更志願加入「募款團隊」，不料「天公不作美」，超級寒流來襲，街頭路人較以往假日冷清，老人家還得頂著寒風向路人拜託，讓人看好不心疼。

弘道基金會公關吳素芬表示，她們已經辦了2場募款記者會了，但是募款熱度都上不來，本週就要向廠商訂餐了，還差200多萬元，這是歷年來少見的情況。

她說，今年是「第九屆寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計劃去年11月起跑，其中，弘道彰化服務處預計募集450萬元助老服務經費，以持續長年關懷400多位獨居弱勢長輩，並於過年前獲得除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年等服務，進而增加社會參與的機會、感受人情溫度。

她們訂定的募款計畫為為民眾捐款600元即可協助一位長輩獲得年菜或圍爐餐，捐款1,200元即可協助一位長輩除舊佈新並添購所需物資，捐款3,000元即可提供一位長輩全年關懷服務，但截至目前為止弘道彰化服務處募款達成率僅五成，尚缺225萬元服務經費，寒冬中急需愛心企業民眾捐款支持。