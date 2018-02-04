老大颱風天遭溺斃 單親媽勇敢照顧2名身障子仍樂當志工

2018-02-04 14:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕老大颱風天遭大水溺斃，單親媽洪美紅仍勇敢承擔照顧2名身障子，並樂當志工每月還捐出善款幫助更需要幫助的人，今天在慈濟雲林聯絡處歲末圍爐，她的故事讓人紅了眼眶卻激勵全場。

天氣冷颼颼，慈濟雲林聯絡處舉辦冬令發放暨歲末圍爐，邀請142戶弱勢家庭與獨居長者前來參加，發放福慧紅包、愛的傳家寶，以及竹筒回娘家，慈濟照顧戶都說，只要有心，愛的種子會遍佈每個角落，小小竹筒也能發揮小錢行大善的精神；雲林縣政府教育處長梁恩嘉、民政處副處長許木山、斗六市長謝淑亞、古坑鄉長黃意玲都到場祝福。

「哇！好重！」，慈濟志工拿到洪美紅的竹筒時驚呼出聲，洪美紅除了每天響應「竹筒歲月」將零錢投入竹筒，她說，祝福別人也會祝福到自己，今天讓竹筒回娘家，希望將愛灑出去助人。

雲林聯絡處今天中午席開55桌陪伴照顧戶親子圍爐團圓，大廚高偉哲放下自己餐廳工作精心烹煮，原本在美國開餐廳的林志豐也在現場擺盤幫忙，讓大家能夠吃到色香味俱全的素食佳餚；現場還設置健康諮詢區、慈濟人醫會醫療志工義診、義剪區、慈濟志工現場揮毫寫春聯、淨斯資糧區的蔬食創意料理，推廣素食也讓所有人感受春節歡樂平安氣氛。

雲林聯絡處志工廖麗玉指出，慈濟基金會今年將發放逾超過2萬6000份「福慧袋」，有蔬食麵、五穀粉、可可粉、福慧珍粥、牙膏、蒸煮麵、福慧湯品、素香鬆、牙刷、海苔等應節及民生必需品，關懷照顧戶，鼓勵弱勢家庭勇敢走出人生低潮。

洪美紅也在場分享她雖然遭遇一連串意外打擊，卻勇敢面對橫逆的生命故事，住在雲林縣土庫的她，喪偶多年，育有5子，老大在颱風天遭大水溺斃，次子輕度智能，三子罹患憂鬱症及心臟病，全家經濟並不寬裕。

2013年康芮颱風，連日的大雨造成屋頂漏水、門板損毀、床又全濕，不僅沒床可睡，4天來只吃4餐又沒辦法睡覺，只有慈濟志工送來熱食讓她與兒子溫飽還發放慰問金，尤其2016年強烈颱風梅姬來襲，騎機車下班的美紅，途中被強風吹倒，導致右腳軟骨斷裂，透過慈濟志工王秀月協助返家就醫，並將她視為家人關懷，讓她大受感動，心想原來社會還有溫暖。

因為洪美紅從小家境坎坷，20多年來都沒有受人幫助，一直覺得世界是黑暗的，當慈濟志工到來，讓她突然覺得有希望，還暗自發願，只要有能力願意每月捐出1200元的善款，幫助需要幫助的人，如今的她除每月發心捐款助人，更主動加入成為志工，不再以己苦為苦，珍惜目前所擁有的，發現人生惜福才能幸福。