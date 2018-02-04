尾牙有家的感覺，寒士報名當志工。 （記者邱芷柔攝）

2018-02-04 13:37

〔記者邱芷柔／屏東報導〕創世、人安、華山三個基金會，每年共同辦理「寒士吃飽30尾牙」活動，屏東場今天在屏東台糖冰店旁席開72桌，不少寒士頂著低溫，一早就等著排隊入場，除了有熱呼呼的團圓飯，還有5百元應急紅包，活動現場還能看見報名當志工的寒士，他們說，因為圍爐吃飯特別有家的感覺。

今年61歲的張大哥說，他年輕時候不懂事，出獄後家人不願意接受他，所以開始了流浪生涯，睡過廟宇、騎樓，甚至連墳墓旁也睡過，20幾年來全台跑透透，認識了很多像他一樣平常打零工為業的流浪朋友，雖然日子勉強過得去，但吃尾牙、圍爐根本不可能，所以特別感謝基金會舉辦的尾牙活動，他也每年都報名當尾牙志工，因為圍爐吃飯讓他有家的感覺。

人安基金會屏東平安站長何湘寧說，每年農曆春節，在家家戶戶團圓過年時，社會上有一群人無法飽餐一頓，1987年創辦人曹慶號召了幾位義工媽媽，準備了30個便當，發送給街友，後來在1991年萬華舊火車站前騎樓，辦理了10桌宴請街友飽餐一頓，成為第1屆的寒士尾牙，延續至今寒士尾牙活動今年邁入第28年，28年來全台共辦理了28886桌，服務近30萬名寒士。

何湘寧也指出，尾牙邀請的寒士朋友，包括街友、缺衣缺食者、長期失業者、高風險家庭、身心障礙就業不穩定等社會邊緣人、65歲以上獨居生活困頓長輩及清寒單親媽媽等，今年尾牙募款過程艱辛，但志工募集卻相當踴躍，也期待各界繼續慷慨解囊，響應關懷寒士活動。