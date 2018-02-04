宜蘭太平山持續降雪 下午2點起禁車輛進入

強烈寒流將太平山遊樂區凍成銀白色世界，翠峰環湖步道積雪深達10公分，雪印清晰可見。（記者張議晨翻攝）

2018-02-04 13:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕急凍！宜蘭太平山國家森林遊樂區從昨清晨3點起開始降雪，至今早11點時雪勢仍不斷，連續降雪時間已超過30小時，雪線下降至宜專一線13公里處（海拔約1150公尺）。但管制車輛僅能到宜專一線14.5公里處，14.5公里以上下午2點起禁止所有車輛進入，另外。因風雪大，今、明兩天太平山莊及翠峰山屋不提供住宿，原本住宿太平山莊旅客，也已在12點全數退房。

強烈寒流來襲，讓海拔2000公尺的太平山凍成銀白色世界，雪線從宜專一線13K（海拔高1150公尺）一路綿延上山，宜專一線16K至翠峰林道間道路則全數結冰。

太平山莊表示，目前太平山莊溫度為零下1度，濕度為78%，積雪未退達10公分，雪勢未有減緩跡象；翠峰山屋溫度則約3度，濕度約47%，積雪深度也有10公分，且持續降雪中。

太平山莊指出，因山上風雪大，依照氣象局資料及現場狀況判斷，今下午2點起，專一線14.5公里（海拔約1300公尺）以上區域，禁止所有車輛進入；14.5公里以上車輛，鏟雪車則從下午3點後，由宜專一線25公里開始最後一趟下行，所有車輛限於下午4點前離開14.5公里管制點。

太平山莊說，下午4點後，管制點將移到宜專一線8公里設柵管制，下午5點至8點，管制點移往4.1公里處。

強烈寒流將太平山遊樂區凍成銀白色世界。（記者張議晨翻攝）

強烈寒流將太平山遊樂區凍成銀白色世界。（記者張議晨翻攝）

強烈寒流將太平山遊樂區凍成銀白色世界。（記者張議晨翻攝）