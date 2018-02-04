寒流襲澎湖 漁民撿獲9公斤點帶石斑魚

桶盤之星船長蘇文興，在海面上意外拾獲9公斤重的點帶石斑。（蘇寶貝提供）

2018-02-04 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來寒流接連來襲！澎湖海水溫度今日突破15度寒害警戒線，已出現14.5度低溫，連帶使沿海已發現零星凍死魚，駕駛桶盤之星的船長蘇文興，更在海面上發現一尾點帶石斑魚體弱漂流，撈起重達9公斤，以每公斤400元售出。

蘇文興表示，今日上午8時40分駕駛桶盤之星快艇，由馬公開往桶盤嶼，在海面上發現一隻大魚載浮載沉，因此趨前進行打撈，將石斑魚撈上船，體色還是新鮮，同時是活跳跳的鮮魚，由於太大尾自家吃不完，因此送去市場拍賣，總計9公斤，以每公斤400元售出，在農曆年節前賺了一筆小財。

根據了解，蘇文興意外在海上「拾獲」的石斑魚，為點帶石斑魚，市價約每公斤500元，但一般民間認為凍暈或凍死魚，油脂量較不高，所以價格都比市價低，所以400元售出還算合理，但石斑魚原本是比較耐寒魚種，在大規模寒害尚未爆發之前，就發現點帶石斑凍暈漂流，應是體弱所致，才會出現在首批凍暈魚種之列。

澎湖海洋生物研究中心表示，今日澎湖海水低溫已突破15度寒害警戒線，在澎湖北海沿岸已陸續出現零星凍死魚，魚種包括鸚哥、隆頭及獅子魚等，但首波凍死魚都是身體較虛弱的魚，大規模的寒害預估在寒流過後，陽光露臉之際，才會爆發大量死魚，週四、五將是觀察的關鍵期。