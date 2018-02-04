千越綠川大樓都更 中市盼先活化、後重建

千越綠川大樓已成立都市更新會，但部分住戶仍有意見。（記者張菁雅攝）

2018-02-04 13:07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府進行綠川整治工程，增加親水設施，將在10日啟用，成為舊市區的新景點。而在綠川畔有41年歷史的千越綠川大樓，因閒置多年又遇火災，建物老舊，市府已在105年核准成立都市更新會，但住戶至今仍有不同意見，都發局表示，希望以「先活化、後重建」的方式，讓住戶達成共識後順利進行都更。

千越綠川大樓位於台中火車站前的綠川畔，對面就是著名的宮原眼科，這棟大樓曾經是中區指標性建築，早年經營千越百貨，裡面有餐廳、電影院、冰宮與飛碟屋，是許多老台中人假日必遊之處。但隨著中區沒落，千越綠川大樓自86年開始閒置，95年又發生火災，使得該大樓風華凋零。

都發局表示，千越大樓產權複雜，曾在102年獲內政部核定補助拉皮，但管委會評估建物老舊，拉皮效益不彰，因此改朝向重建方式辦理；105年5月向都發局申請成立都市更新會，市府在同年6月准予立案，預計興建一棟地上19層、地下6層的商業混合型飯店大樓。

不過，部分住戶反對都更，認為大樓只需要拉皮。都發局表示，千越綠川大樓更新事業計畫正在審查中，市府要求更新會提出公益性規劃；至於大樓要採取拉皮整維或重新興建進行都更，以及都市更新的範圍，市府均尊重各方意見，並計畫以「先活化、後重建」的方式，盼在住戶雙方達成共識後順利進行都更，以確保各方權益。