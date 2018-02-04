統聯客運台中站5日搬遷 至國光客運台中轉運站

統聯客運台中車站新舊位置圖。（記者張菁雅翻攝）

2018-02-04 12:14

〔記者張菁雅／台中報導〕原位於台中火車站舊站對面統聯客運台中站，配合台中市政府改善台中火車站周邊交通，5日起搬遷至國光客運台中轉運站八德路側，台中客運與多家客運聯營的路線也將調整至八德路側乘車。交通局除完成周邊號誌及標線調整，也提醒乘車民眾多加注意。

交通局長王義川表示，統聯國道客運台中車站發車的路線有1619路、1620路、1621路、1623路及1625路等5條，直達台北、三重、林口、桃園機場、新竹科學園區、台南及高雄等地，由於尖峰時段發車頻繁，加上驗票及放置行李等作業，常導致國道車輛停等時間較長，造成建國路車輛回堵壅塞，交通局因此積極協調輔導統聯客運搬遷至國光客運台中轉運站內，該轉運站有商場及有空調，提供民眾更好的候車環境。

統聯客運乘車處將在國光客運台中轉運站八德路側。另外，台中客運與多家客運聯營的6187路、6188路、6899路、9010路、9012路、9015路、9016路等路線也調整至八德路側乘車。

交通局指出，隨著統聯客運進駐國光客運台中轉運站後，該局將滾動檢討相關交通措施，讓車輛進出更為順暢，而國光客運台中轉運站對面（原建國市場用地）已建置完善的停車場及iBike租借站，相關轉乘設施相當健全，歡迎民眾多加利用。