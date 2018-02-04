寒流來襲 他家跟豬舍共享暖氣「吹免驚」

豬農張文群用沼氣發熱，豬舍好溫暖。（記者顏宏駿攝）

2018-02-04 12:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕寒流報到，氣溫直直降，但彰化縣豬農張文群家的暖氣「吹免驚」，他利用豬糞處理的「沼氣」產生熱能，300度熱源打開，只要豬舍拉下遮風罩，立馬變得「暖呼呼」，再牽一條管子到家裡，煮菜、泡茶、暖氣，開關一開，熱能就來，真是「豬豬力量大」。

張文群在10多年前因應環保局稽查就斥資近千萬在豬舍後方蓋了一座豬糞處理槽，槽定加入益菌，經15天發發酵，產生沼氣，他接管到豬舍和住家，就產生熱能。

他說，沼氣就像家裡的瓦斯一樣，無色無味，但要加上安全氣閥，開關打開，成為紅通通的熱源，溫度馬上來到2、300度，他裝上沼氣燈護罩，作為豬舍的熱源，寒流一來，把遮風罩降下，300坪的豬舍立即成為暖氣房。

張文群表示，早期他養了2、3000隻豬，沼氣多到用不完，全家都有免費的暖氣吹，但現在豬隻養得比較少，暖氣只吹「仔豬舍」，避免小豬寒流著涼。

彰化縣政府農業處長黃碧海表示，現代豬農都有處理槽，但把沼氣當作能源者不多，主因為養豬規模太小，通常要2、3000隻的養豬場才能產生經濟規模，只有排泄物多，沼氣足夠，會有能源收集車前來收沼氣，對豬農產生另一筆收益。