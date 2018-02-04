醫病》6小時內灌25瓶能量飲料提神 他腦出血瀕死

英國56歲男子米切爾（Nick Mitchell）為了上班提神，在6小時內灌了25瓶能量飲料，結果腦出血中風瀕死。圖為「怪獸（Monster）」能量飲料。（法新社）

2018-02-04 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！英國56歲工廠機械師米切爾（Nick Mitchell），在下班時間到俱樂部和卡拉OK兼差，某天他為了提神，在6小時內灌了25瓶「怪獸（Monster）」和紅牛能量飲料，結果腦出血中風瀕死。

據《鏡報》報導，米切爾每週有6個晚上都跑去酒吧等地值班，他有9個月的時間每天都會喝3到4罐能量飲料，從此逐漸上癮。有一晚他上班前就喝了兩大罐「怪獸」，開始工作後又一直狂喝紅牛，同事都說他顯得很亢奮。

米切爾下班後回家就寢，不到5分鐘就感到劇烈頭痛，就像有人在用鐵鎚毆打他的頭顱，米切爾連忙打電話叫救護車前來將他送醫。醫院在檢查後證實他已經腦出血，並且體內咖啡因嚴重過量，隨後米切爾飽受中風之苦，身體麻木無法動彈也不能講話，花了幾個月才康復。

紅牛發言人對此表示，罐裝紅牛250cc含有80毫克咖啡因，按照歐洲食品安全局的建議，每天攝入400毫克咖啡因（等同5罐紅牛）以內，不會引起健康成年人的身體問題。「怪獸」能量飲料則對此沒有評論。醫生則強調，雖然每個人對咖啡因的耐受度不同，但一晚喝25瓶能量咖啡顯然已經過量。