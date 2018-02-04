高雄春節「塞車熱門時段與路段」出爐 只剩夜裡不會塞

高市交通局智慧運輸中心春節期間將全面監控各道路車潮。（記者王榮祥攝）

2018-02-04 11:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市交通局彙整過往春節期間數據，整理出各熱門景點與高速公路周遭，可能出現的「塞車熱門時段」供民眾參考，鼓勵預先上網查詢塞車路段，也不忘推銷大眾運輸工具的好。

高雄著名景點包含旗津、旗美地區、佛光山、西子灣、壽山、義大世界、駁二及大魯閣草衙道等，預估除夕當日各景點交通大致順暢，年初一至初四為各景點人潮高峰期。

往旗津（過港隧道至旗津市區）較塞時段於每日11～17時，回程往市區於每日15～20時較易壅塞。

往旗山、美濃地區（國10末端至旗屏一路）於每日10～15時，回程往市區於每日14～19時。

佛光山（嶺口交流道至佛陀紀念館）雙向於每日10時過後至19時皆較容易有車潮湧現。

西子灣及駁二地區五福路段，公園路段雙向於每日下午13～18時較易有壅塞車潮。

義大世界及大魯閣商場周邊聯絡道路，預計每日11～14時、16～19時之用餐時段較易出現人、車潮。

西子灣、駁二特區、旗津、佛光山與大魯閣草衙道等停車場，春節連假期間易達滿場，義大世界、旗山美濃地區初二至初四易有滿位情形。

高速公路周邊幹道部分包含中正、建國、大中、九如及三多路，根據往年經驗，車潮推估除夕當日各主要幹道雙向路段多集中於晚餐前時段（15～18時）。

年初一大中路段、九如路段、中正路段及三多路段雙向車潮多集中於14～18時。

年初二至初四為出遊高峰，上午各主要幹道包含中正路、建國路、九如路、三多路及大中路東向往交流道於8～12時較易壅塞，西向則於14～19時持續車多。

年初五預估各主要幹道雙向車流將減緩，其中中正路段雙向於時段11～18時較易有車多情況。

交通局提醒民眾在連假期間出遊前，務必先做好車況檢查及瞭解各項交通疏導措施，並利用「高雄任我行」APP及「高雄市即時交通資訊網春節疏運專區」查詢路況及規劃行程，並建議多運用大眾運輸工具，減少找尋停車位的困擾。