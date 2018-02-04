朱立倫發3千份福袋 民眾不畏濕冷排隊領

一早許多民眾前來排隊，也反映出新北市長朱立倫人氣。（記者邱書昱攝）

2018-02-04 11:35

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長朱立倫今天（4日）一早九點前往土城區永福巖及五穀先帝廟，發放春聯、福袋，儘管低溫下雨仍有許多民眾排隊領取。朱立倫透露，春聯受到許多民眾喜愛，目前已經發放將近超過40萬份以上，現在持續加印，就是希望大家新的一年旺來福來、狗來旺。

不少附近居民長輩都前來，甚至有人不到七點就來排隊，3000份的福袋不到兩個小時全數發放完畢。一位抱著姪子前來的李小姐，笑著說，新年添喜氣，「也想見到朱市長一面」；8點半就冒雨等候的婦人也說，過年前來領朱立倫的福袋沾喜氣。此外，還有頂埔獅陣帶領小朋友們一起來領福袋，朱立倫也駐足和他們合照。

同時，朱立倫參拜清水祖師與神農大帝，也祈求合境平安、風調雨順，廟方更貼心準備湯圓等熱食讓民眾驅寒暖胃，最後朱也逐一向廟方人員握手並發送福袋。

民政局長江俊霆表示，因昨天新莊領福民眾踴躍領取，2小時不到2500份全數發送完畢，今天特別加碼到3000份，下一場2月8日在汐止忠順廟發放，相關發放場次會公告於民政局網站及「我的新北市」預告。

冒著低溫濕冷的天氣，許多民眾一早便來排隊領福袋。（記者邱書昱攝）

民政局表示，這次發放三千份福袋，目前春聯也在加印。（記者邱書昱攝）