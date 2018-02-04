陽明山降瑞雪 仰德大道彈性管制上山

陽明山區3日晚上下起瑞雪，晚間10點起已啟動第一階段交通管制，仰德大道目前實施彈性管制上山。。（記者王藝菘攝）

2018-02-04 00:01

〔記者黃建豪／台北報導〕大台北地區民眾留意！台北市交通局指出，今晚（3日）約9點42分，陽明山地區開始下雪，晚間10點起已啟動第一階段交通管制，因下雨及起霧，考量行車安全，夜間均管制車輛進入，預計明天（4日）上午7點，才會再開放有雪鏈車輛進入。

交通局說，仰德大道目前實施彈性管制上山，保七總隊第四大隊目前於二子坪往助航站方向實施管制，並柔性勸離無掛雪鏈的車輛。

交通局說，陽明山地區第一階段管制地點，包含二子坪停車場往大屯山助航站口、101 甲線與陽金公路口、101甲線2.5K與圍內路口。

若啟動第二階段管制，管制地點則為陽金公路 9K、101甲線2.5K與圍內路口、中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口。

第三階段則將管制明山中山樓及前山公園下雪、中山樓至文化大學下雪管制點，包含：行義路、泉源路口；行義路、東昇路口；格致路、凱旋路口將車引導往下東勢產業道路下山；仰德大道、至誠路口。雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行。

交通局提醒民眾，注意電視新聞、警察廣播電台或交通局台北好行App掌握路況。另外台北市公共運輸處將適時增加陽明山地區公車班次，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具上、下山，並請注意服務路線頭、末班車時間；同時也請車輛在這個期間進出陽明山地區，遵守交通規則，同時注意雪地行車安全。

大屯山今晚飄下雪花，陽管處已進行交通管制，一般民眾的車輛就算配帶雪鏈，夜間仍不能由二子坪上到大屯山助航站。（記者王藝菘攝）

陽明山地區降雪囉！台北市也在3日晚間啟動第一階段管制，並視情形啟動二、三階段。（台北市交通局提供）