日本「傳統」祭典多為新創 台灣廟會觀光可借鏡

2018-02-03 22:58

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕日本各地的祭典活動每年都能吸引眾多外國觀光客造訪，許多看似「傳統」的祭典，其實歷史並不久遠，這種「被創造的傳統」成為地方發展觀光的利器。台灣各地的廟會相當篷勃，如何從傳統中創造出新可以活化地方觀光的祭典活動，日本的成功經驗很值得參考。

台北駐日經濟文化代表處與日台兩國學者共組的「日台政策研究所」等單位，3日在東京虎之門的「台灣文化中心」，舉辦「自傳統創造觀點探討台日傳統祭典」研討會，由山形縣大學教授松尾剛次、台中教育大學副教授林茂賢、台北藝術大學副教授林承緯、金澤市「湯涌雪洞祭」執行會長山下新一郎、山形縣花笠協議會副秘書長設樂健也等台日宗教、祭典學者專家發表看法。

「日台政策研究所」理事長同時也是主講人之一松尾剛次表示，一般人認為日本有很多祭典具有悠久的歷史，事實上，很多都是在近代甚至是近年才被創造出來的，他以「鐮倉鶴岡八幡宮例大祭」舉例指出，這個祭典號稱有800年以上歷史，但真正演化成每年固定舉辦的「鐮倉流鏑馬」祭典，是在1959年，選在每年4月第2週舉辦，是為了在櫻花凋謝後，能繼續招攬旅客造訪。

金澤「湯涌雪洞祭」源自動畫「花開物語」

同樣為「創造傳統」的成功案例，是2011年播出的知名動畫「花開物語」所創造出來的新祭典「湯涌雪洞祭」，將動畫舞台石川縣金澤市湯涌溫泉打造成動畫迷必訪的「聖地」。山下新一郎為動畫舞台之一的溫泉旅館「秀峰閣」的總經理，因為「花開物語」打響當地知名度，山下將動畫中虛構的「湯涌雪洞祭」實物化，動畫迷不但熱情響應，而且並未帶來當地人擔心的騷擾和髒亂，「湯涌雪洞祭」現在已成湯涌溫泉重要祭典，吸引的觀光客從第一年的5000人，已增加到15000人。

山形市每年8月初舉辦的「山形花笠祭」，也是創造於1963年左右，設樂健也指出，原本只是為藏王觀光開發的廣告活動之一，現在已經和青森市的「青森睡魔祭」、仙台市的「仙台七夕祭」等並稱為「東北六大祭」。

台灣的「媽祖」廟會研究專家林茂賢，也在會中介紹了台灣大甲媽祖遶境進香、白沙屯媽祖進香割火及北港迎媽祖等三大媽祖廟會的特色及異同之處，不過他也主張再如何創新也不能偏離傳統的核心價值。另外，研究台日祭典頗有心得的林承緯則希望，透過台日文化交流及相互的良性刺激，可以加深兩國理解與情誼。

日台學者共組政策智庫首場研討會

「日台政策研究所」是由極為友台的日本學者發起，除了擔任理事長的松尾之外，理事還包括酒井亨、中澤信幸。松尾透露，第一次研討會以「台日祭典」為主題是由駐日代表謝長廷提供的點子。謝長廷上任後勤走日本各地方，發現日本運用傳統祭典發展觀光的成功案例可以提供台灣參考，他也希望能藉此加強台日地方交流，深化彼此關係，於是促成了這次的研討會。「日台政策研究所」預定今年內移地到台灣舉辦第二場研討會。