全台急凍 各地山區陸續降下瑞雪！

大屯山也降下瑞雪。（記者王藝菘攝）

2018-02-03 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕受寒流來襲影響，今天全台低溫幾乎都來到10至12度左右，部分地區更因滿足氣溫與水氣條件，紛紛降下瑞雪，目前包含合歡山、太平山、拉拉山、大屯山等處都陸續降雪。

在寒流來襲影響下，中央氣象局今天針對全台22縣市發布低溫特報，在氣溫持續下降及水氣配合下，合歡山、太平山昨夜至今晨都陸續再度飄雪，到今天下午還斷斷續續降霰；桃園復興的拉拉山神木區及新竹縣尖石鄉後山的部落也在今天下午陸續出現飄雪，讓不少到場守候的民眾一片歡欣。

隨著入夜後溫度持續下降，台北市陽明山山區的大屯山在晚間也降下瑞雪，特地上山賞雪的民眾直呼幸運，紛紛拍照留念。

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大屯山降下瑞雪，賞雪人潮湧入。

由於滿足氣溫與水氣條件，今天晚上8點大屯山降下瑞雪。（記者王藝菘攝）

合歡山武嶺停車場一早即湧入大批賞雪車輛。（記者佟振國攝）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨晨降下今年第3波瑞雪，木棧道都染白。（太平山莊提供）

桃園市復興區拉拉山神木區3日下午開始飄雪，雖然雪量還不多，但跟著家長前往追雪的小朋友還是開心玩雪。（民眾黃江龍提供）

由於滿足氣溫與水氣條件，今天晚上8點大屯山降下瑞雪。（記者王藝菘攝）

拉拉山神木區降雪。（民眾提供）

新竹縣尖石鄉宇老部落今天下午開始飄雪。（圖由黃政慧提供）