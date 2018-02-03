梓官養殖烏魚子冠軍出爐 蔡明達、黃志華角逐全國寶座

高雄市梓官區烏魚子地方評鑑今天下午登場，評審仔細觀看養殖烏魚子外觀。（記者蘇福男攝）

2018-02-03 22:00

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市梓官區烏魚子地方評鑑今天（3日）下午在梓官區漁會戀戀蚵仔寮門市前廣場熱鬧登場，最後由蔡明達和黃志華分別奪下5-7兩重、7兩重以上等級的養殖烏魚子第一名，將角逐全國養殖烏魚子寶座。

梓官區烏魚子地方評鑑賽主要評比5-7兩重、7兩重以上兩個等級的烏魚子，評鑑項目除了嚴格審查養殖烏魚的原料來源，同時邀集專家學者針對烏魚子外觀、風味、質地與口感進行評分，兩個等級各有6組養殖漁民參賽。

評審之一高雄科技大學食品科學系教授蕭玉田說，今年的參賽養殖烏魚子口感不如去年，油耗味較重、比較柔軟不夠爽口，外觀血絲太多，可能在前置處理不夠精細，也可能與魚種有關。

評鑑結果前3名名單：5-7兩重等級第一名蔡明達、第二名許晏美麗、第3名黃志華；7兩重以上等級第一名黃志華、第二名蔡振邦、第三名蔡明達。

國內養殖烏魚目前集中在新竹、彰化、雲林、嘉義、台南和高雄等地，105年養殖面積約600公頃，去年烏魚子產量約0.7公噸，原先以雲林養殖面積最大，今年嘉義、台南已後來居上。

財團法人台灣養殖漁業發展基金會產業推廣組長李昱鼎說，漁業署為提升國內養殖烏魚子產業競爭力，2009年起以養殖烏魚子為評比標的，每年持續舉辦台灣十大優質烏魚子競賽，希望藉由區域性烏魚子評鑑競賽，帶動切磋交流，並提升養殖漁民收益，同時提供國人年節最有台灣味的年節伴手禮。

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