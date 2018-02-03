不只國會訪梵諦岡 保生大帝信仰總會3月面見教宗

2018-02-03 21:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統蔡英文今天（3日）回屏東，最後一站為東港大潭里保生大帝信仰總會會員大會，正式聘保生大帝信仰總會理事長廖武治為民進黨宗教委員會召集人，而這兩天立法院外交委員會陸續到梵諦岡進行國會出訪，廖武治則說，3月還要帶著保生大帝信仰到梵諦岡面見教宗。

廖武治說，從2015年開始，羅馬教庭駐華大使館副館長桑愛文曾到大龍峒保安宮參訪，也種下後續交流的種子，於2016年2月萌芽，10月則有16位天主教庭高階人士前來，舉行兩天跨宗教對談的國際學術研討會，讓道教與天主教會能夠彼此聆聽、交流，梵諦岡為表慎重，當時由教庭宗教交談委員會秘書長Ayuso主教率隊，地位崇高僅次於教宗，之後並簽署致力為世界和平努力的宣言。

廖武治說，2016年是天主教高階人士等到保安宮，今年則已安排回訪，希望親自面見教宗，目前已敲定3月出訪。他說，民間力量雖微薄，但除了與教庭談話，更要和國務院高層相談如何實踐當初的共同宣言，並請梵諦岡重視與台灣的邦交問題，希望讓教宗了解到兩國友誼的珍貴，這也是期盼自己能透過宗教外交的力量盡到國民的一分責任，幫助政府突破外交困境。

蔡英文致詞時感謝廖武治，她表示，感謝保生大帝信仰總會做宗教外交，保生大帝是民間醫神，對台灣人民是最大的安慰，更是台灣文化重要的一部分，而廖武治結合信仰、古蹟及民俗推動大龍峒保生文化季，是國內宗教觀光指標，保生大帝信仰總會近年則是從事許多社會公益活動。

總統說，宗教信仰是社會安定包容的力量，讓人心感到溫暖，梵諦岡是我國最重要的邦交國之一，透過保生大帝出訪，讓我國與梵諦岡外交有很大幫助，她會交待外交部，一定讓這次訪問順利成功。

民進黨籍立委莊瑞雄今天則多留在國內一天，參加保生大帝信仰總會的會員大會，他今晚就要帶著保生大帝信仰，飛到梵諦岡進行國會出訪，他說，每年都在傳中共打壓台灣與重要的邦交國梵諦岡的外交關係，也都會傳出邦交不穩的消息，不過，台灣民俗信仰一向就是穩定人心的力量，外交委員會出訪就是要和梵諦岡互動維持穩定。

民進黨宗教委員會總召集人余政憲也肯定廖武治的出訪梵諦岡，是非常有意義的宗教外交。