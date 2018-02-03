喝溫水躲被窩！寒流籠罩全台 今起10度下低溫連凍3天

寒流來襲，合歡山已開始飄下白雪。（記者佟振國攝）

2018-02-03 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲，今日（3日）清晨台南以北及宜蘭低溫來到9至11度，高屏和花東地區13至15度。白天低溫持續籠罩，北部及東北部地區高溫只有10至12度。全天濕冷，氣溫成緩降趨勢，各地越晚越冷，預計這波低溫天氣會持續到下週二，提醒民眾保暖工作務必要做好。

據中央氣象局預報，今日晚上至明日（4日）早晨，各地氣溫低且水氣仍多，中南部地區也會開始逐漸感受到寒流的威力。戶外或沿海風勢較為強勁地區，體感溫度更加低，尤其是北台灣明日將會出現10度以下的低溫；中部、東部及東南部地區白天高溫約莫14、15度；南部約18度左右。因應這次寒流，氣象局已發布低溫特報，提醒民眾直至下週三（7日）清晨以前，全台各地及外島地區將可能出現10度以下低溫，呼籲民眾不僅禦寒措施要完備，在使用瓦斯或熱水器時要留意通風，有心血管疾病或家中年長者要多注意身體狀況，養殖漁業者或農作人員也要嚴防寒害，減少不必要損失。

降雨方面，由於這波冷空氣配合華南雲雨區的東移，北部及東北部都持續有降雨的情況發生，尤其是基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區恐怕會有大雨發生的機率，相當濕冷，花東及中南部地區也會有局部短暫雨況出現。海拔2000公尺以上的高山還有機會下雪，今天晚上北部1000公尺以上的山區就會有降雪或積冰的機率，提醒想要觀雪的民眾，保暖衣物、毛帽、手套等等都不可少，山區路面容易有結冰現象，上山的遊客車輛務必要掛上雪鏈，並且時刻注意最新氣象和交通資訊的更新，以防意外發生。

除了冷空氣作祟，強勁的東北風也同樣影響台灣，台南以北、東北部、東半部地區以及各離島沿海空曠地區，都會有8至10級的強陣風，海浪也較大，從事海上作業或活動要格外注意安全。

空品方面，4日高屏地區因為風速減弱，空品指標呈橘色提醒；外島、北部、竹苗、中部及雲嘉南地區為普通等級；宜蘭及花東地區則是良好等級。

明日各地氣溫偏低，白天高溫回溫情況有限。（圖擷取自中央氣象局）

明日各地空品預測。（圖擷取自行政院環保署）