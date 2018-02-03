龍井區龍田橋下方空地 直排輪曲棍球場、溜冰場5月完工

2018-02-03 15:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府規劃在龍井區龍田橋下方空地，建置直排輪曲棍球場及溜冰場各一座，都屬於標準型，預計今年5月完工，此座溜冰場是台中市第3座標準型；此外，台中市已在港區運動公園興建第一座國際級的滑輪場，現正驗收中，預計5月可啟用。

市長林佳龍今日在運動局長王慶堂、龍井區公所區長戴燕如等人的陪同下前往視察，市議員劉淑蘭等人皆到場關心。

近年直排輪曲棍球運動逐漸受歡迎，更是全國運動人數第五多的項目，為提供市民良好運動場所，市政府規劃在龍井區龍田橋下方空地，建置直排輪曲棍球場及溜冰場各一座，預算600萬元，總面積約1247平方公尺，預計5月完工。

林佳龍表示，龍井區龍田橋下方空地原是公路總局閒置土地，地方建議設置直排輪曲棍球場及溜冰場，活化空地也提供民眾運動場所。

龍井區公所表示，市府補助預算250萬元、台灣電力公司火力發電廠補助250萬元，龍井區公所編列100萬元，共計600萬元，規劃建置直排輪曲棍球場及溜冰場各一座，總面積約為1247平方公尺，除了可以改善橋下環境外，完成後更能提供周邊的學校學童體育上課場地，及居民聯絡情感、遊憩場所。

王慶堂表示，台中市不少公園都有小型溜冰場，但屬於標準型的溜冰場，過去在健康公園有一座，去年在大甲體育場旁完工一座，同時兼具溜冰場及直排輪曲棍球場，而龍井區龍田橋下方空地的溜冰場則是全市第三座，直排輪曲棍球場則是第二座。

此外，台中市已在港區運動公園興建第一座國際級的滑輪場，現正驗收中，預計5月可啟用。