癱瘓、妻離、母逝... 他獻花感謝居服員照顧

莊先生贈花感激居服員游沛涵（左）及其家人的協助與照顧。（記者湯世名攝）

2018-02-03 15:12

〔記者湯世名／彰化報導〕「謝謝妳，有妳真好！」63歲的莊先生因車禍右眼失明、癱瘓，還在罹患巴金森氏症、妻子離棄的身心傷痛之際，照顧年邁母親，而母親的去世，對他更是重大打擊，在萬念俱灰下，切膚之愛基金會居服員游沛涵協助生活起居與餐食，有如照料親人般細心，讓他相當感動，特別在今天的圍爐活動中獻花給游沛涵，感謝她的付出。

切膚之愛基金會為表達對獨居及弱勢長輩的疼惜與關心，今天舉辦「愛與關懷」寒冬送暖圍爐活動，提供專車到府接送，對於部份生活不便自理的長輩，更貼心安排居服員提前到家中為他們清潔身體，讓他們可以舒適、清爽的來參加活動，迎接農曆春節。

彰基董事會董事長陳信良、切膚之愛基金會董事長陳穆寬及執行長詹麗珠，逐一致贈紅包及禮品給長輩們，彰化縣政府社會處副處長王蘭心、衛生局副局長尚筱菁也蒞臨活動現場與長輩們同歡，現場洋溢著濃濃溫馨、健康的年味。

今天圍爐餐會獲得多家廠商贊助，除了贊助經費，也有贊助全場餐費、佛跳牆、甜點及禮品，另外，台灣仁本生命科技公司副總經理朱宥丞，代表捐贈50萬元，贊助基金會年度事工服務，還為長輩們準備暖暖包及口罩等實用物品。

連續多年參與活動的南投縣指甲彩繪美容職業工會美甲師、伊婷按摩工作室按摩師，以及今年新加入的Jk Joker Hair美髮師，秉持對社會弱勢族群的關懷獻身公益，為長輩及身障者們修剪指甲、手足保養、剪髮及紓壓按摩服務，讓長輩們相當感恩。