醫訊》「台卵台用」未過 台女借卵生子還要跟外國人搶

2018-02-03 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕許多不孕夫妻為了生小孩會選擇借卵進行工生殖，然而台灣捐卵來源不足，加上台灣並未通過「國卵國用」，因此現在台灣女生想借卵生子仍需和許多外國人搶卵。

綜合報導指出，據衛福部國健署統計，近5年國內人工生殖使用捐贈卵子者成長了4倍，從318人次增加到1274人次。然而國內捐卵來源不足、未通過「國卵國用」，而且近年來又有不少中國、日本患者跑來台灣進行人工生殖，讓部分不孕患者想要卵子需要等1到2年，儘管如此，國健署仍表示未來不會對外國患者訂出限額，因此國內不孕症夫妻只能和外國患者搶卵。

台灣捐卵來源不足與國內法律有關，人工生殖法規定，只要捐贈卵者使一對不孕夫妻成功生下一個寶寶，其餘已捐贈生殖細胞就須銷毀，而且終身不得再捐，反觀美國規定一名捐卵者可貢獻6對不孕夫妻完成活產。

此外，台灣捐卵營養補助為9萬9千元，美國卻將捐卵視為商業買賣，有仲介甚至主打免機票、住宿到美國捐卵，還可賺台幣22萬，也因此讓部分有意捐卵的台人選擇到美國捐卵，減少了台灣的捐卵來源。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫建議，為提高國內捐卵風氣和卵子來源，政府應思考提高營養費或是放寬限制，讓一名捐贈者可讓一對以上的不孕夫妻活產。