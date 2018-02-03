企業主相約做公益 贈脊髓傷友看護墊

花蓮從事水土保持規劃設計的企業主鍾東宏（右二），號召友人集資購買80箱看護墊贈予花蓮縣脊髓損傷福利協進會，盼能減輕脊髓傷友的生活開支。（記者王峻祺攝）

2018-02-03 14:41

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮從事水土保持規劃設計的企業主鍾東宏，創立公司後長期關懷地方弱勢，先後認養家扶中心清寒兒童，並認捐路燈費用，今年得知脊髓損傷病友有使用看護墊的需求，今號召10多名友人，集資贈予花蓮縣脊髓損傷福利協進會80箱看護墊，盼能減輕傷友的生活開支。

花蓮縣脊髓損傷福利協進會有許多會員因傷癱瘓，導致行動不便，看護墊成為每天必需品，也是一項常態性且龐大的生活開支，鉅烽工程技術顧問董事長鍾東宏與睿鋐營造董事長林宸睿得知後，今與14名友人，集資購買80箱、約1萬片的看護墊，藉此分擔脊髓傷友的日常開銷。

年紀不到40歲的發起人鍾東宏，成立公司4年來，幫助過許多弱勢團體，前2年分別認養家扶中心的清寒兒童，另認捐新城鄉的路燈費用，去年還採買近萬片尿布送給脊髓傷友，並於今年再度發起送愛善舉，引起友人廣大迴響。

鍾東宏說，岳母曾服務於立心基金會，見過她親手抱起脊髓損傷的病友、腦麻的孩童，幫他們洗澡、復健護理，才深刻體悟到重大傷殘的病友，無論在醫療或復健上，自身及家屬都要面對極大開銷負擔，讓他萌生協助念頭。

協進會常務理事彭儀珠說，感謝社會大眾的愛心，尿布及看護墊都是脊髓傷友的生活必需品，農曆年前接連受到善心人士的捐贈，對傷友來說宛如「雪中送炭」，80箱看護墊估計約能減輕每人每月上千元的負擔，讓會員十分感恩。