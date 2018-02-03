被弄？ 身分證號貼門口 他怒批員警公然洩漏個資

網友的姓名、身分證號等個資均被貼在大門上，令他不滿地質疑承辦員警「難道可以這樣公然洩漏個資嗎？」（擷取自PTT）

2018-02-03 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕桃園1名網友因漏水問題與鄰居常有爭執，近日又遭對方檢舉「遮雨棚澆花」及「搬動東西」妨害安寧，沒想到受理的警員疑未經查證，便把寫有他姓名、住址、生日及身分證號碼的勸導單，公開貼在他家門口，令這名網友非常氣憤，質疑警方「難道可以公然洩漏個資嗎」？

網友今天在PTT八卦板PO文自述，2年前買了間公寓與母親2人居住，大約在1年前樓下鄰居反映有漏水情事，報價3萬要他們改善，網友評估過認為價格有點貴，便找了鄉民們推薦的水電來處理，也送對方2桶油漆改善壁癌的問題。

網友接著指出，「對方對此並不滿意，從那之後他就一直來騷擾」、「說漏水沒改善，又說我們陽台澆花水滴到它們遮陽的，又說我們半夜在搬東西很吵」，網友坦言自己是輪班制的工程師，母親在外也有工作，2人在家時間非常少，「實在沒時間跟他耗這個東西」。

網友說，最近一直收到派出所的未接來電，回撥後對方卻說「不知道是哪個承辦員警打來」，也不知道是什麼事，沒想到剛剛回到家，才發現家門口貼了張勸導單，上面竟詳細地寫有自己的個人資料，包括「身分證字號、電話、出生年月日、住址等」，令他看了非常傻眼，質疑「民眾的個資是可以公開貼在大門口的嗎？」

網友接著控訴說，根本沒憑沒據就被告發，個資還被公布在大門口，「我一天中只有回家洗澡睡覺而已，可以發出那麼多噪音我還真不知道」，他接著附上與警局的通話紀錄擷圖佐證，並問鄉民們「遇到這種狀況該去哪裡申訴」。

文章經張貼至八卦板後引發熱論，多數鄉民大呼傻眼，紛紛留言聲援他說，「這很扯，製造噪音開罰也要經過蒐證」、「員警的法律常識也太低了吧」、「去找議員吧，快選舉了很有用」、「這警察也太離譜了吧」、「鄰居肯定有後台」，不過也有人持反面意見，認為他在文章中對鄰居的指控避重就輕，認為還是要等兩造說法均出爐後再行判斷。