開瑪莎拉蒂合歡山追雪撞車 車主「目屎那滴」

合歡山武嶺停車場一早即湧入大批賞雪車潮。（記者佟振國攝）

2018-02-03 14:22

〔記者佟振國／南投報導〕寒流強襲，全台賞雪勝地合歡山掀起追雪潮，一早大批車輛湧入合歡山，不僅造成台14甲線鳶峰至武嶺路段車陣綿延近10公里，路面也因結冰造成不少車輛打滑，甚至發生事故，就有1部才買幾天的白色瑪莎拉蒂休旅車與前車發生擦撞，造成右前車頭受損，讓不少愛車的網友直呼「好心疼啊！」

強烈大陸冷氣團還不夠看，昨晚寒流南下，氣溫降得更低，加上華南雲雨帶東移的水氣配合，合歡山昨夜至今晨再度飄雪，至今天下午還斷斷續續降霰，台14甲線22.5K鳶峰以上就有積霰，合歡山武嶺的積雪則有8公分。

適逢週休假日，昨晚起就有民眾開車上合歡山追雪，台14甲線翠峰管制點前車輛大排長龍3公里，清晨7時解除管制，大批車輛開上合歡山，但路面結冰，22.5K鳶峰以上車輛必須加掛雪鏈才能通行，遊客路邊停車裝雪鏈，也有車輛就算加裝雪鏈還是出現打滑情形，甚至發生擦撞事故，上下山雙向交通也因此打結，有人從翠峰開到武嶺花了2個多小時才抵達。

其中有部要價5、6百萬的白色瑪拉蒂休旅車，下坡時與前車發生擦撞，導致右側車頭受損，有民眾用手機拍下照片、影片PO網，有網友打趣說「是在塑造合歡山最貴地標嗎？」，也有愛車的網友看了直呼「很心疼」，雖然可能有全險，但在冰天雪地撞車，車主肯定心疼到極點。

要價5、6百萬的全新瑪莎拉蒂休旅車，在合歡山發生擦撞事故。（圖：民眾提供）

遊客在武嶺開心玩雪。（記者佟振國攝）