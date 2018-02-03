家扶牽紅線 志工夫妻檔分別獲頒25年、20年服務獎

2018-02-03 14:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕結縭15年、育有2子的江宏祥與邱瀅如夫妻檔，上午分獲桃園家扶中心頒發25年與20年的資深志工獎，他們說，兩人讀書階段都曾接受桃園家扶中心扶助，後來分別加入家扶之友會幫助他人，才有機會相識並締結良緣。

桃園家扶中心上午在中壢區綠光花園餐廳舉辦「志工授證暨歲末感恩餐會」，表揚30年資深志工獲獎者江麗惠等14位資深志工，中心主任張伏杉說，去年中心的225位志工，共服務7500餘小時、幫助556人次的受扶助青少年，無私奉獻令人感佩。

其中獲頒25年、20年資深志工獎的江宏祥與邱瀅如夫妻檔，更是由桃園家扶中心牽起紅線的好姻緣。江宏祥說，小學4年級時，父親因車禍癱瘓，從事臨時工的母親要負擔養活4個小孩的沉重家計，還好桃園家扶中心及時伸援，他與弟妹們才能穩定就學。

就讀高中後，基於對桃園家扶中心的感激之意，江宏祥加入家扶之友會擔任志工，幫助其他接受扶助的青少年，並因此結識5年後也加入家扶之友會的邱瀅如。

邱瀅如說，她高中時同樣遇上父親車禍的變故、也接受桃園家扶中心的扶助，與江宏祥相知相惜，並於西元2004年結婚。婚後夫妻倆不僅繼續從事志工服務，還帶著2名兒子一起投入，讓他們學習「知福惜福，回饋社會」的精神。