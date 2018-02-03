竹市眷村文化節 2千份美食免費嚐

新竹市眷村文化節今於金城一路、三路口的將軍村停車場提前登場，多道眷村拿手美味佳餚一一端出，現場還提供了2千份眷村美食供民眾兌換免費品嘗。（記者王駿杰攝）

2018-02-03 13:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕農曆春節腳步將近，新竹市眷村文化節今於金城一路、三路口的將軍村停車場提前登場，多道眷村拿手美味佳餚一一端出，現場還提供了2千份眷村美食供民眾兌換免費品嘗，前副總統、國民黨主席吳敦義也前來捧場，與眷村民眾同樂。

副市長沈慧虹指出，雖然天氣嚴寒，但眷村的人情溫度比氣溫更高，市府團隊致力眷村文化保存，如有「將軍村」之稱的金城新村，將成為創新的開放圖書資訊園區，此外位於忠貞新村的「日本海軍第六燃料廠」也已獲得文化部補助2億元，將規劃設置眷村文化園區，讓眷村記憶永續傳承。

議長謝文進表示，因婚後8年與妻子住在眷村，最為懷念岳父的拿手好菜「東坡肉」，今日年菜活動即為民眾呈現一道道的眷村拿手好菜。

議員鍾淑英表示，雖然今日低溫又逢雨，但澆不熄大家的熱情，今年年菜的主題在於「承襲」，希望民眾能藉由這場美食饗宴，將眷村的「人情味」、「美味」傳承下去。

文化局指出，今年活動精彩多元豐富，內容包括「眷村年菜饗宴．年菜料理分享」、「眷村飲食文化主題展」、「年菜料理教室」等，提供特色眷村美味讓民眾免費品嚐，包括眷村味酸辣湯、麻辣臭豆腐、炸饅頭、蔥油餅、刀削麵、山東大餅、手工水餃等，市民最愛的眷村美味，一一端出，勾起濃濃的懷舊家鄉味記憶。