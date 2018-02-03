三峽老醫院變「青草職能學院」 培育在地弱勢學生

「青草職能學院」與實習商店結合，讓在地青少年能有一技之長。（記者翁聿煌攝）

2018-02-03 13:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽返鄉青年林峻丞，繼創立甘樂文創公司後，爭取政府及企業支持，利用三峽老街旁的70年「愛鄰醫院」舊址，整修成為「青草職能學院」，成為在地弱勢及高關懷學生的職能培育空間，同時也是觀光工廠和實習商店，希望能帶著青少年從做中學，為自己開創光明前程。

林峻丞從2006年返鄉創設甘樂文創及小草書屋，他心痛社區中許多青少年因為家境貧困、單親、隔代教養、毒品犯罪誤入歧途，基於讓家鄉變得更好的信念，林峻丞也展開陪伴輔導在地弱勢學生的理想，並且展開設立「青草職能學院」的募資行動，希望大家一起支持，讓這些孩子像小草般，得到灌溉與照顧，茁壯成大樹。

在林峻丞努力奔走下，他的計畫獲得文化部、新北市政府教育局，以及國際企業、基金會、在地公司老闆的認同，獲得9百萬元資金挹注，也得到愛鄰醫院地主的贊助，昨天為「青草職能學院」舉行啟用典禮。

文化部文化資源司長陳登欽說，林峻丞關懷弱勢、回饋在地的做法是公益企業的典範，文化部已經補助全國100多個類似的青年部落計畫，也希望更多的有志青年返鄉，與社區共存共榮。

新北市教育局長林奕華說，教育局樂見林峻丞願意協助學校照顧及關懷弱勢學生，同時結合課後輔導、職業訓練，幫助他們實現夢想。