小英總統玩自拍！屏東熱博開幕 Kitty彩稻超人氣

小英總統童心大發，樂得與屏東縣長潘孟安等人玩自拍。（記者李立法攝）

2018-02-03 13:17

〔記者李立法／屏東報導〕蔡英文總統今天上午為2018屏東熱帶農業博覽會主持開幕，園區超人氣的3D立體Hello Kitty彩稻，連小英總統也驚豔，樂玩自拍合影留念，蔡英文盛讚屏東擁有豐富的農產及族群文化，她以屏東女兒身分邀請國人利用春節假期南下作客，享受南台灣的熱情與美食。

屏東熱博今天開幕，吸引大批人潮湧入，蔡英文總統到場幫忙故鄉行銷屏東好山好水及農產品，園區超級卡哇伊的人氣明星Hello Kitty彩稻及吉祥物，讓小英總統童心大發，樂得與屏東縣長潘孟安等人玩自拍，入園遊客也紛紛登上觀景台與彩稻及Hello Kitty吉祥物合影留念。

屏東縣政府表示，位於高雄區農業改良場對面的熱博園區，即日起開園至3月4日止（除夕休園一天），為期29天，園區設置14大亮點主題，包含3D彩繪稻田、迎賓花海、瓜果長廊、水果樂園、蘭藝館、藝術盆栽展、原民特作、水產館、雜糧特作、食農體驗、農特產行銷、農村再生、休閒農業、中藥草等，以農作營造大型地景藝術，融入農、漁、畜、休閒觀光產業及原民、客家多元文化。

縣府為配合人氣明星Hello Kitty所代言的主題樂園，民眾入園就送Hello Kitty限量紙帽、紅包袋、造型小燈籠，送完為止，入園參觀只收清潔費（汽車100元，機車30元），園區還有許多農產品及小吃攤位，詳情可上2018熱博官網查詢。