熊本熊連3年現身基隆 粉絲同樂超嗨

熊本熊一現身就緊抱主持人，逗得現場笑聲不斷。（記者林欣漢攝）

2018-02-03 13:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕連續3年來台的日本熊本縣八代市物產展，今天起一連兩天在基隆舊火車站登場，縣內吉祥物熊本熊（KUMAMON）也現身介紹當地特產、舞蹈演出，逗趣與粉絲們互動同樂，吸引民眾爭相拍照，相當熱鬧。

上午基隆市長林右昌與八代市長中村博生等人一同用酒槌敲開清酒木桶，為活動揭開序幕，林右昌表示，八代市位於熊本縣南邊不到1小時的港口，與基隆市地理環境相似，也是九州地區重要門戶，雙方的交流是從扶輪社開始，兩市將於4月結為姊妹市，未來文化、觀光等面向會有更深入的交流，也讓台日兩國友誼更加深厚。

今、明兩天物產展活動時間為上午11時至下午5時，現場安排民謠演出、劍道表演、紙劇場及燈心草杯墊製作體驗，展售各類當地物產包括嬰兒睡蓆、蜂蜜、晚白柚、果凍、麥片煎餅，水上村栽培米、糖煮栗子、筍乾與香菇拌炒、綠茶，平家屋炒高菜、什錦、燉煮羊栖菜人氣美食及熊本熊相關商品。

林右昌說，今年是八代市物產展第3年在基隆市舉辦，前兩年的物產展都非常熱鬧，商品幾乎都是被秒殺，八代市近年也和基隆一樣積極發展郵輪產業，兩市的締盟可以讓基隆的國際能見度推進到九州，也帶動基隆觀光產業發展。