讓大愛延續 她用亡夫理賠金捐長照服務車

2018-02-03 11:51

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了讓大愛延續，蔡沈阿絨用已故丈夫蔡文雄的車禍理賠金，向台南市日照中心捐服務車，台南市社會局長劉淑惠今日親自到場代表受贈，並強調會打造有感幸福的長照生活圈。

台南市將於今年7月在東區及南區開辦兩處49歲以下失能身心障礙者日間照顧服務中心，蔡沈阿絨號召子女用已故丈夫蔡文雄的名義捐出身障長照服務車，做為日照中心接送身障者的用途。

蔡沈阿絨的兒子蔡耀賢表示，這次捐贈的身障長照服務車是為了紀念父親，出身於嘉義縣布袋鎮的父親長年熱心公益，經常無私捐助家鄉的弱勢民眾，但去年不幸因車禍過世，母親為延續父親的善行義舉，提議將理賠金全數捐出做公益，支持社會局建置長期照顧資源，藉此照顧更多身心障礙朋友。

劉淑惠致詞時也說，社會局在服務身心障礙朋友的過程中，交通接送一直是使用日照服務的關鍵因素，蔡沈阿絨及其子女等人捐贈的身障長照服務車，幫助相當大，也希望此舉能號召更多民間力量共同加入捐車，提昇長照2.0的推動量能。

劉淑惠強調，台南市近幾年積極在各區佈建日間照顧服務中心，至今已開設29間日照中心，分布於21個行政區，為了達成一區一日照的目標，今年更擴及服務49歲以下身心障礙朋友，除東區及南區兩之外，預計還會再開辦2處身障日照中心，目前正尋找合適場地評估中，打造有感幸福的長照生活圈。