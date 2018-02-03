竹市小英之友會寒冬送暖 200低收戶受惠

2018-02-03 11:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市小英之友會寒冬送暖活動上午在香山天后宮舉行，主辦單位不僅贈送物資，更發動醫界到場照顧低收入戶們的身體健康，讓受惠者們直呼「貼心！感恩！」

上午香山區的氣溫只有9度，且下起傾盆大雨，然而新竹市小英之友會近百名志工依然無畏風雨，一早就到會場開始工作，讓前去領取物資的民眾「足感心！」

新竹市小英之友會總會長也是南門綜合醫院副院長江銘基表示，由於會中有不少來自社會各界的菁英，隨著年關將近，大家不約而同希望為弱勢族群做些事，因此就開始匯集物資與點子，他也號召醫界共襄盛舉，於是一場寒冬送暖活動現場，竟來了國泰綜合醫院的醫護人員駐診，還有雅緻生活牙醫院長林裕斌與牙醫師們的口腔健檢，甚至有兩台大型的X光車，同步照顧民眾的胸腔與婦女乳房健康，光是廟埕前的排場，就足以讓民眾感受到主辦單位的誠意與熱情。

而在物資方面，新竹市社會處出動多名社工協助造冊、通知，務求將物資送到最需要的低收民眾手上，而小英之友會募集到睡袋、白米、沙拉油、醬油等民生必需品，讓前來領取的低收入戶民眾暖在心裡。

一名林姓阿嬤帶著中度智障的孫女到會場，她感動地說，以往發送物資的場合，低收入戶感覺像是「被救濟」，但這次小英之友會的活動，真正照顧到他們基層弱勢的身體健康，且結合市府社會處與衛生局人員一起了解他們的需求，讓她真正感受到溫暖，而這也是他們真正所需要的，「謝謝志工們！你們也辛苦了」