花蓮港池共振湧強浪 郵輪過門不入地方空歡喜

2018-02-03 11:32

［記者王峻祺／花蓮報導］去年4月剛投入亞洲市場、總噸位達57150 噸的「歌詩達新浪漫號」郵輪，原定今早搭載1522名國際旅客首航花蓮，但因受東北季風「港池共振」影響，造成港內湧浪過強而取消進港，是繼103年「維多利亞號」郵輪後，第2艘為安全考量「過門不入」花蓮港的國際郵輪。

搭載1522名日本及義大利、西班牙、荷蘭、德國等國籍旅客的「歌詩達新浪漫號」，今早原定7時彎靠花蓮港，因外海風速高達8級，加上港區白頭浪影響，船長基於安全考量取消進港，隨後由花蓮港務分公司於上午8時宣布，「因海象不佳關係取消進港灣靠」訊息。

繼103年3月21日「維多利亞號」郵輪因花蓮港區湧浪過大，為安全考量「過門不入」後，今早同屬「歌詩達艦隊」的歌詩達新浪漫號遊輪，同樣也因風浪因素，放棄彎靠花蓮港；歌詩達新浪漫號預計暫先停留外海一天，再接續航向下一站基隆港，但取消進港的決定，也令港區接待、海關及船務代理公司相當錯愕，現場迎賓舞舞者、數十輛大型遊覽車及排班計程車，則因「等嘸人」倖然離開，被迫空車返回。

花蓮港務分公司秘書處長張自英說，為迎接「歌詩達新浪漫號」郵輪到來，原提供花蓮港第23、24號深水碼頭靠泊，並安排原住民歌舞迎賓，但因自昨晚起，花蓮港外海風浪很大，清晨風速更高達8級、浪高約5至7公尺，雖認為港埠停泊條件安全，但船長考量整體安全性後，決定不入港。

他說，歌詩達新浪漫號遊輪此次航程為日本、花蓮、基隆再折返日本，今花蓮行程原安排前往太魯閣、七星潭及市區展開1日遊，預計下午6時出港，由於決定不入港，將會在外海停留1天，再航向下一站基隆港。