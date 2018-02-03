高雄車站前公車站8日拆除 交通局發放紀念版一卡通

2018-02-03 11:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄火車站前公車轉運站、配合鐵路地下化施工，確定將於2月8日拆除，將轉換至中山一路與河北二路口、建國三路與同愛街口臨時車站，7日晚間將於最後3班車免費發放紀念版一卡通。

高市交通局說明，高雄火車站與公車轉運站，一直都是高雄市民與外地旅客往來最重要的公車場站，轉運站將配合鐵路地下化拆除，這是高雄火車站轉型蛻變前的重要一步，對許多在地通勤族來說，在轉運站等車是生活中很重要的一段。

交通局提醒，本月8日起，民眾請改至中山一路與河北二路口、建國三路與同愛街口兩處臨時公車站搭車，各路線搭乘位置可見站內公告或交通局網站，近期也將派員在站內宣導。

為讓民眾能把握最後時光向公車轉運站道別，交通局將舉辦「高雄車站公車轉運站最後巡禮活動」，民眾只要在交通局活動專頁報名登錄電子票證卡號等個人資料，累計自107年2月12日起至2月28日止，搭乘高雄市公車上下車刷卡次數最多前100位幸運朋友，即可獲限量高雄車站公車轉運站拆除紀念一卡通乙張。

另外2月7日晚上11:30，交通局也邀市民朋友一同到場參與60覺民幹線、100、301三輛公車末班車進站巡禮，幸運搭上3輛末班車的民眾，也可獲限量紀念一卡通乙張（總計90張），歡迎市民朋友們共同參與高雄公車轉運站拆除前歷史性的最後一刻。